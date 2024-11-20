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Колишні одноклубники можуть знову возз'єднатися з Ліонелем Мессі.

Керівництво Інтер Маямі вже розпочало пошук кандидатів на посаду головного тренера команди, повідомляє Miami Herald.

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація, що клуб МЛС, у якому виступають українець Сергій Кривцов та зірковий аргентинець Ліонель Мессі, розлучився з Херардо Мартіно, який залишив своє місце з особистих причин.

За інформацією джерела, керівництво клубу, яким володіє Девід Бекхем, розглядає варіанти з двома фахівцями – Хав'єром Маскерано та Хаві.

Раніше Хаві тренував катарський Аль-Садд та Барселону, а Маскерано очолював юнацьку збірну Аргентини.

Інтер Маямі в нинішньому сезоні став переможцем регулярного сезону МЛС, набравши рекордні 74 очки, але потім поступився Атланті в першому раунді плей-оф.