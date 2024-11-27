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Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Юнацької ліги УЄФА, що відбувся 27 листопада 2024 року.

Нідерландський ПСВ та донецький Шахтар обмінялися забитими м'ячами у матчі п'ятого туру основного етапу Юнацької ліги УЄФА (1:1).

Нідерландці відкрили рахунок у матчі на 55 хвилині, коли Ван Дейвен реалізував пенальті. Проте на 76 хвилині "гірники" зрівняли рахунок зусиллями Дрозда.

Після п'яти турів Шахтар набрав 10 очок і займає восьме місце у турнірній таблиці Юнацької ліги УЄФА, а у ПСВ – три бали та 26 рядок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСВ U-19 — Шахтар U-19 у рамках 5 туру основного раунду Юнацької ліги УЄФА-2024/25:

ПСВ U-19 — Шахтар U-19 1:1

Голи: ван Дейвен, 55 (пен) — Дрозд, 76.

ПСВ U-19: Смолінаарс — Бос, Ван Хопен, Брессер, Ваєрс (Джонс. 83) — Бабья (Бессі, 71), Мерін, Ван ден Берг — Беренс (Ван де Ріт, 60), Бахаті, Ван Дейвен.

Шахтар U-19: Баглай — Огарков, Башмарін, Костюк, Дрозд — Давиденко (Бугдаш, 68) — Стрільчук (Петрук, 61), Цуканов, Сметана, Тютюнов (Гарабажій, 90) — Ломага (Калюжний, 61).

Попередження: Бабья, Брессер — Башмарін, Огарков, Давиденко, Петрук.