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На нагороду претендують 11 футболістів.

ФІФА опублікувала список претендентів на премію імені Ференца Пушкаша за найкрасивіший гол за підсумками 2024 року.

До номінантів увійшли 11 футболістів: Хассан аль-Хаїдос (Катар — Китай), Террі Антоніс (Мельбурн Сіті — Вестерн Сідней), Яссін Бензіа (Алжир — ПАР), Вальтер Боу (Ланус — Тігре), Майко Чірінос (Коста-Ріка — Гондурас), Федеріко Дімарко (Інтер — Фрозіноне), Алехандро Гарначо (Евертон — Манчестер Юнайтед), Мохаммед Кудус (Вест Гем — Фрайбург), Деніс Омеді (КСК — Кітара), Пол Онуачу (Трабзонспор — Коньяспор), Джейден Філоджин (Ротерхем — Галл Сіті).

Раніше ФІФА назвала претендентів на нагороди найкращому воротареві, куди потрапив українець Андрій Лунін, а також найкращому тренеру та гравцю за підсумками 2024 року.