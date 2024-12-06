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Звернення Олександра з території Росії.

Колишній гравець збірної України та ряду українських клубів Олександр Алієв виклав допис в інстаграм із Росії та записав звідти звернення до ФСБ, яке оголосило його в розшук.

"Ну що, ФСБ, будь ласка, не треба мене шукати, я сам до вас приїхав. Ось вона – ваша "П'ятірочка". Я у Курську. Приїжджайте та в'яжіть мене. Ви ж хотіли", – сказав Алієв.

Нагадаємо, найбільшу кількість матчів Алієв провів у складі київського Динамо — 132, забивши при цьому 30 голів та віддавши 27 гольових передач.