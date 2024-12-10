Швед назвав своїх кумирів.
Дьокереш, getty images
10 грудня 2024, 17:51
Нападник Спортінга Віктор Дьокереш розповів, які футболісти надихають його на бомбардирські подвиги.
"Гравці, які мене надихають – це Кріштіану Роналду та Златан Ібрагімович. Вони виходять за межі очікуваного, і це мене вражає.
У сучасному футболі потрібно бути фізично сильним, мати талант, вміти спілкуватися і добре поєднуватися з партнерами по команді.
Три мої найкращі якості – це сила, вміння реалізовувати моменти і часто опинятися в потрібному місці", – сказав Дьокереш.
Нагадаємо, Баварія зробила запит щодо трансферу Дьокереша.