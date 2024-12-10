Інше

Швед назвав своїх кумирів.

Нападник Спортінга Віктор Дьокереш розповів, які футболісти надихають його на бомбардирські подвиги.

"Гравці, які мене надихають – це Кріштіану Роналду та Златан Ібрагімович. Вони виходять за межі очікуваного, і це мене вражає.

У сучасному футболі потрібно бути фізично сильним, мати талант, вміти спілкуватися і добре поєднуватися з партнерами по команді.

Три мої найкращі якості – це сила, вміння реалізовувати моменти і часто опинятися в потрібному місці", – сказав Дьокереш.

Нагадаємо, Баварія зробила запит щодо трансферу Дьокереша.