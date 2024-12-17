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До вашої уваги текстова трансляція матчу-реваншу між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком.

У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді, відбудеться бій за звання чемпіона світу в суперважкій вазі.

У рингу зійдуться чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександр Усик і колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі.

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Усик та Ф'юрі зустрічалися в рингу 18 травня цього року в бою за звання абсолютного чемпіона світу в тяжкій вазі. Переможцем у дуже рівному поєдинку став українець завдяки рішенню суддів.

На Football.ua буде доступна текстова трансляція бою Усик — Ф'юрі. Поєдинок розпочнеться орієнтовано близько 23:30 за київським часом.

Дивитися текстову онлайн-трансляцію бою Усик — Ф'юрі

Трансляція буде доступною 21 грудня…

Перед першим поєдинком боксери уклали контракт, в якому був прописаний пункт про бій-реванш. Через це Усику довелося відмовитися від одного з поясів та втратити своє звання абсолютного чемпіона світу.

Дострокове рішення суддів — сценарій для тих, хто вірить у точність і впевненість Усика. GGBET пропонує коефіцієнт 2.5 на цей варіант. Тримай лінію боксу бою Усик — Ф'юрі та слідкуй за майстерністю чемпіона разом з GGBET!