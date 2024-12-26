Ребекка Уелч — найкраща арбітреса.
Франсуа Летексьє, Getty Images
26 грудня 2024, 00:10
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS представила рейтинг найкращих арбітрів за підсумками 2024 року.
Найкращим був визнаний француз Франсуа Летексьє, який цього року відсудив кілька матчів Ліги чемпіонів та фінал Євро-2024.
Друге місце у рейтингу посів Славко Вінчич зі Словенії, а трійку найкращих доповнив іспанець Даніеле Орсато.
Рейтинг найкращих арбітрів 2024 року за версією IFFHS:
1. Франсуа Летексьє (Франція) — 129 очок
2. Славко Вінчич (Словенія) — 86
3. Даніеле Орсато (Італія) – 74
4. Клеман Тюрпен (Франція) – 47
5. Майкл Олівер (Англія) – 42
6. Фелікс Цваєр (Німеччина) — 41
7. Шимон Марчиняк (Польща) – 31
8. Ентоні Тейлор (Англія) – 28
9. Рафаель Клаус (Бразилія) – 25
10. Вілтон Сампайо (Бразилія) – 13
Найкращим арбітром серед жінок визнано англійку Ребекку Уелч, яка випередила француженку Стефані Фраппар та шведку Тесс Олофссон.