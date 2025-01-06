Іспанія

Повернення іспанця відбудеться в півфіналі Суперкубка Іспанії.

Крайній нападник Барселони Ламін Ямал повністю відновився від пошкодження. Іспанець був поза грою з 15 грудня після травми в поєдинку з Леганесом.

Ямал візьме участь у матчах за Суперкубок Іспанії, який буде розіграний на мінітурнірі чотирьох команд у Саудівській Аравії. Півфінали пройдуть 8 та 9 січня, а фінал — 12 січня.

У поточному сезоні гравець взяв участь у 21 грі у всіх турнірах, забив 6 голів і став автором 12 результативних передач.

Раніше Ямал став володарем премії Golden Boy-2024.