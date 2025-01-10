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Португалець забиває 24 роки поспіль.

Нападник саудівського Ан-Насра Кріштіану Роналду встановив черговий рекорд.

39-річний португалець відзначився голом у ворота Аль-Охдулу (3:1) у матчі 14 туру чемпіонату Саудівської Аравії, реалізувавши пенальті.

Таким чином Роналду став першим футболістом в історії, якому вдалося забивати 24 роки поспіль.

Вперше Роналду відзначився голом на найвищому рівні, виступаючи за Спортінг у 2002 році. Потім він вражав ворота суперників, граючи за Манчестер Юнайтед, Реал, Ювентус та за збірну Португалії.

На рахунку португальця 917 голів у офіційних матчах.

Після 14 ігор Ан-Наср набрав 28 очок і посідає третє місце у чемпіонаті, відстаючи від Аль-Іттіхада (36) та Аль-Хіляля (34), у яких по 13 матчів.