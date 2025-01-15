Українець відзначився голом після виходу на заміну.
Роман Яремчук, ФК Олімпіакос
15 січня 2025, 21:49
Сьогодні, 15 січня, відбувся перший чвертьфінальний матч Кубку Греції, в якому Олімпіакос у гостях зіграв внічию з Панатінаїкосом (1:1).
Рахунок у матчі було відкрито на 51 хвилині зусиллями Філіпа Джурічіча, який вивів Панатінаїкос уперед.
Однак потім, на 73 хвилині на полі з'явився український форвард Роман Яремчук, який через дві хвилини гарно обіграв захисника, увійшов до штрафного майданчика та зрівняв цифри на табло, влучивши у ворота росіянина Юрія Лодигіна.
Для 29-річного українця це був другий гол за грецький клуб у 14 матчах.
Матч-відповідь між Олімпіакосом та Панатінаїкосом відбудеться 5 лютого.