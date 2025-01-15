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Українець відзначився голом після виходу на заміну.

Сьогодні, 15 січня, відбувся перший чвертьфінальний матч Кубку Греції, в якому Олімпіакос у гостях зіграв внічию з Панатінаїкосом (1:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 51 хвилині зусиллями Філіпа Джурічіча, який вивів Панатінаїкос уперед.

Однак потім, на 73 хвилині на полі з'явився український форвард Роман Яремчук, який через дві хвилини гарно обіграв захисника, увійшов до штрафного майданчика та зрівняв цифри на табло, влучивши у ворота росіянина Юрія Лодигіна.

⚽️ GOAL: Yaremchuk

🇬🇷 Panathinaikos 1-1 Olympiacospic.twitter.com/M3ynXbzeLV — Goals Xtra (@GoalsXtra) January 15, 2025

Для 29-річного українця це був другий гол за грецький клуб у 14 матчах.

Матч-відповідь між Олімпіакосом та Панатінаїкосом відбудеться 5 лютого.