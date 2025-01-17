Україна

Хавбек поділився своїми думками після відходу з Динамо.

Півзахисник Динамо Володимир Шепелєв прокоментував свій відхід з київського клубу.

"За ці вісім років було все — і хороші спогади, і не дуже хороші. У першу чергу, мені вдалося у складі Динамо виграти все в Україні, що тільки можливо було — став чемпіоном, виграв Кубок та Суперкубок країни. Останні роки з чотири я мало грав — то травми, то програвав конкуренцію. Тому зараз вирішив змінити щось у своїй кар’єрі та йти далі, спробувати пограти в іншій команді.

З усіма в Динамо залишаюся в хороших відносинах. Усім бажаю лише успіху, зокрема в чемпіонаті України. Я же для себе вирішив, що буде правильно, якщо я піду. До того ж у команді є багато молодих гравців... А для мене це буде як крок уперед, хочу спробувати для себе щось нове. Не хочу просто сидіти на лавці та дивитися за футболом зі сторони. Я амбіційний, хочу грати, і для мене це зараз найважливіше.

А щодо виступів у Динамо, то я дуже щасливий, що мені є що згадати. Хлопцям же бажаю успіху, завжди вболіватиму за команду й дивитимуся їхні матчі, коли матиму можливість.

Пам’ятаю, як я лише прийшов до динамівської школи. Тоді переважно підбирали гравців, у кого вища швидкість, я же ніколи швидким не був. Але Павло Миколайович Кикоть повірив у мене та залишив у своїй групі. Я розвивався, виграв у складі команди чемпіонат України, згодом став переможцем чемпіонатів U-19 та U-21. Тобто, мій шлях до першої команди був складним, але в той же час поступовим та цікавим.

Якщо ж повернутися ще раніше, в дитячі роки, то коли я тільки записувався до футбольної секції в рідній Одесі, то взагалі не думав, що стану професійним футболістом. Із татом та його друзями завжди збиралися разом, дивилися матчі чемпіонату України, і я навіть уявити не міг, що я буду грати там, щось виграю у своїй кар’єрі. У той же час рішення розпочати кар’єру футболіста не було спонтанним. Я розумів, що все залежить лише від тебе — у першу чергу, від твоєї праці, також має бути присутня й доля фарту.

Найяскравіші спогади за Динамо? Безперечно, це виграш треблу в Україні, коли ми стали чемпіонами та володарями Кубку й Суперкубку країни. Також перемога над Шахтарем у поєдинку за Суперкубок, коли ми поступалися, але переломили хід гри. Згадується атмосфера, яка панувала на трибунах, коли були повні стадіони. Зараз, на жаль, уже не ті відчуття — війна, всім важко, і, відверто кажучи, не до футболу. Але до війни люди ходили на футбол, і насправді відчуття просто неймовірні. Словами просто їх не описати — це потрібно відчути на собі. Звичайно, дуже хочеться, щоб війна якомога швидше закінчилася, люди повернулися до звичайного мирного життя, відвідували стадіони та вболівали за улюблену команду.

У мене була розмова з головним тренером. Він відверто сказав мені, що в команді багато молодих гравців, і що клуб готовий розглядати варіанти щодо продовження моєї кар’єри в іншому клубі. Я все зрозумів, і мій агент почав займатися цим питанням. Також була розмова з Ігорем Михайловичем Суркісом. Він мені сказав, що я можу тренуватися з командою, оскільки в мене ще рік контракту, отримувати зарплатню, бути, можливо, гравцем ротації, а за півроку мене би відпустили. Але я сказав, що хочу грати, а не просто отримувати гроші. Президент пішов мені на зустріч, я вдячний йому за розуміння та вирішення цієї ситуації.

Мені 27 років, і я хочу спробувати себе в іншому місці — знайти хороший варіант та продовжувати грати на високому рівні. У Динамо же я зрозумів для себе, що прийшов момент, коли потрібно прощатися та йти далі, і займати місце молодого гравця, який стукає в двері першої команди, я не хочу.

Ми розстаємося в хороших відносинах, про все домовилися. Я буду продовжувати підтримувати Динамо, і жодних образ бути не може. Ми завжди були чесними, я йшов на поступки, мені йшли на поступки. Так, були травми, через які не грав, були певні моменти, але зараз це виключно моє рішення, і я хочу спробувати щось для себе нове", — наводить слова Шепелєва прес-служба клубу.

27-річний українець є вихованцем "біло-синіх" і всю свою кар'єру досі проводив у Динамо. На його рахунку 229 матчів, сім голів та 19 асистів.

У нинішньому сезоні Шепелєв провів один матч, у якому відіграв лише одну хвилину.