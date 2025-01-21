Угода з бразильцем розрахована до 31 грудня 2026 року.
Давід Луїс, ФК Форталеза
21 січня 2025, 15:00
Форталеза на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з захисником Давідом Луїсом.
Угода з 37-річним бразильцем розрахована до 31 грудня 2026 року з можливістю продовження ще на один сезон.
Останнім клубом Луїса був Фламенго, який він залишив наприкінці минулого року.
Минулого сезону Давід провів 36 матчів, у яких відзначився трьома голами.
Нагадаємо, раніше Луїс виступав за Челсі, Бенфіку, ПСЖ, Арсенал та Віторію. Також на його рахунку 57 матчів за збірну Бразилії та три забиті м'ячі.