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Російський тренер залишився без роботи.

Федерація футболу Казахстану повідомила про припинення співпраці із головним тренером Станіславом Черчесовим.

Трудова угода була розірвана за взаємним рішенням сторін.

Черчесов очолив збірну Казахстану у червні 2024 року. Під його керівництвом національна команда провела шість матчів у розіграші Ліги націй УЄФА та набрала одне очко, зігравши внічию зі збірною Норвегії.

Також збірну Казахстану залишає весь тренерський штаб.

Наразі в національній збірній працюють над пошуком нового тренера.