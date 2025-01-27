Російський тренер залишився без роботи.
Станіслав Черчесов, Казахстанська федерація футболу
27 січня 2025, 12:46
Федерація футболу Казахстану повідомила про припинення співпраці із головним тренером Станіславом Черчесовим.
Трудова угода була розірвана за взаємним рішенням сторін.
Черчесов очолив збірну Казахстану у червні 2024 року. Під його керівництвом національна команда провела шість матчів у розіграші Ліги націй УЄФА та набрала одне очко, зігравши внічию зі збірною Норвегії.
Також збірну Казахстану залишає весь тренерський штаб.
Наразі в національній збірній працюють над пошуком нового тренера.