Функціонер отримав іншу посаду.
Рауль Санльєхі (справа), The Athletic
28 січня 2025, 09:58
Президент футбольних операцій Інтер Майамі Рауль Санльєхі усунений від ухвалення всіх спортивних рішень у клубі, повідомляє The Athletic.
Санльєхі відповідатиме за інституціональні відносини у клубі. Нова посада пов'язана із робою в офісі, а не безпосередньо із першою командою.
Відомо, що під час передсезонного збору у Лас-Вегасі Санльєхі зайшов у автобус, який призначався лише для футболістів та тренерів Інтер Маямі, це спровокувало суперечку із Ліонелем Мессі.
Раніше Рауль працював у Барселоні та Арсеналі.