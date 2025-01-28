Інше

Функціонер отримав іншу посаду.

Президент футбольних операцій Інтер Майамі Рауль Санльєхі усунений від ухвалення всіх спортивних рішень у клубі, повідомляє The Athletic.

Санльєхі відповідатиме за інституціональні відносини у клубі. Нова посада пов'язана із робою в офісі, а не безпосередньо із першою командою.

Відомо, що під час передсезонного збору у Лас-Вегасі Санльєхі зайшов у автобус, який призначався лише для футболістів та тренерів Інтер Маямі, це спровокувало суперечку із Ліонелем Мессі.

Раніше Рауль працював у Барселоні та Арсеналі.