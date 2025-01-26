Бразилець міг повернутись у каталонський клуб.
Неймар, getty images
26 січня 2025, 19:50
Минулими тижнями Барселоні пропонували підписати нападника Аль-Хіляля та свого колишнього гравця Неймара. Про це повідомляє журналіст COPE Віктор Наварро.
Відзначається, що бразилець хоче отримувати ігровий час, повернутися до збірної та підготуватись до ЧС-2026.
Нагадаємо, спортивний директор Барселони Деку висловився про майбутнє нападника Аль-Хіляля Неймара. Він зазначив, що Барсі не потрібен бразилець. Ба більше, сам футболіст, найімовірніше повернеться до Бразилії.
Раніше повідомлялося, що Сантос планує оголосити про перехід Неймара до кінця січня.