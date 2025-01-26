Іспанія

Бразилець міг повернутись у каталонський клуб.

Минулими тижнями Барселоні пропонували підписати нападника Аль-Хіляля та свого колишнього гравця Неймара. Про це повідомляє журналіст COPE Віктор Наварро.

Відзначається, що бразилець хоче отримувати ігровий час, повернутися до збірної та підготуватись до ЧС-2026.

Нагадаємо, спортивний директор Барселони Деку висловився про майбутнє нападника Аль-Хіляля Неймара. Він зазначив, що Барсі не потрібен бразилець. Ба більше, сам футболіст, найімовірніше повернеться до Бразилії.

Раніше повідомлялося, що Сантос планує оголосити про перехід Неймара до кінця січня.