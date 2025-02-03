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Другий найдорожчий трансфер у історії Саудівської Аравії прокоментував свій перехід.

Аравійський Ан-Наср кількома днями раніше створив великий інформацій привід, здійснивши трансфер колумбійського нападника бірмінгемської Астон Вілли Джона Дурана, який у підсумку став другим за вартістю в історії всього чемпіонату Саудівської Аравії.

21-річний виконавець після завершення переходу прокоментував своє рішення змінити клуб.

"Я дуже радий цьому кроку у своїй кар’єрі. Люди та ЗМІ багато спекулюють на цю тему, але тільки моя сім'я, мій агент і я знаємо, чому ми ухвалили це рішення. Це рішення було, здебільшого, моє та моєї сім'ї.

Для мене це не є кроком назад. Я приходжу в лігу з достатнім рівнем конкуренції, де грає багато зірок. Є багато людей, які мають інше уявлення про цю лігу. Зазвичай це люди, які посилаються на інформацію, яка не відповідають дійсності.

Я дуже радий, що потрапив сюди, і хочу, щоб люди, які кажуть, що для мене це невдача, побачили мене на полі за грою, де все, про що говорять, або підтверджується, або спростовується. Дуже часто люди багато говорять, але на полі відбуваються геть інші речі.

А людям, які кажуть, що мною керують гроші, я хочу сказати, що вони нічого не знають про моє життя. Мною не керують гроші, я в цьому плані ще дитина, і я продовжую ділитись усім із усією своєю сім'єю. Гроші для мене не є найважливішою річчю в житті. Я ухвалив рішення і думаю, що це найкраще рішення для мене.

Я дуже радий, що можу приєднатись до цієї чудової команди, бо вона є важливою для цієї ліги. Я чекаю, щоб момент мого дебюту настав якнайшвидше, і я зможу нарешті вийти на поле разом з моїми новими партнерами по команді.

Я радий ділитись досвідом, навчатись, удосконалюватись щодня як особистість і як футболіст. Під керівництвом чудового тренера я сподіваюся продовжувати вчитись, як я це робив до цього часу у своїй кар'єрі.

Роналду? Я дуже радий ділитись досвідом і вчитись у найкращого спортсмена у світі, для мене він — найбільша зірка у футболі, я дуже щасливий, що маю можливість вчитись у нього. Я сподіваюсь швидко адаптуватись та навчитись усьому, чого він може мене навчити, і піти його стежиною.

Я дуже радий приїхати до цієї ліги, яка займає дуже важливий напрямок у світі. Тут багато зірок з Європи, або які грали в Європі у великих командах, а тепер вони тут. Фірміно... решта гравців. Є багато великих імен. І є найважливіше ім'я, я збираюся грати разом із ним, це найважливіша людина у футболі за всі останні роки.

Зараз ця ліга набуває великого значення, у ній грають великі зірки, і це буде велика гра", — заявив колумбійський виконавець.

Нагадаємо, що за день до оголошення трансферу Дурана до Ан-Насра від претензій на гравця відмовився лондонський Челсі.