Центральний нападник Джон Дуран залишив Астон Віллу й перебрався до Ан-Насра, передає офіційний сайт клубу з Ер-Ріяда.

За даними transfermarkt, трансфер 21-річного колумбійця обійшовся в 77 млн євро. Гравець став другим найдорожчим новачком в історії чемпіонату Саудівської Аравії.

Дуран підписав контракт, розрахований до кінця червня 2030 року. Він представлятиме Ан-Наср у футболці з 9-м номером.

A number that carries history and glory at AlNassr 🌟

The iconic No. 9 is back! 🔥#DuránIsYellow pic.twitter.com/PTyvfllhTS