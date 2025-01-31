Більшу суму свого часу віддали лише за Неймара.
Джон Дуран (центр), x.com/AlNassrFC
31 січня 2025, 20:59
Центральний нападник Джон Дуран залишив Астон Віллу й перебрався до Ан-Насра, передає офіційний сайт клубу з Ер-Ріяда.
За даними transfermarkt, трансфер 21-річного колумбійця обійшовся в 77 млн євро. Гравець став другим найдорожчим новачком в історії чемпіонату Саудівської Аравії.
Дуран підписав контракт, розрахований до кінця червня 2030 року. Він представлятиме Ан-Наср у футболці з 9-м номером.
Нападник виступав за Астон Віллу з січня 2023 року. Тоді Чикаго Файр отримав за нього 29.5 млн євро.
На рахунку Дурана 20 голів у 78 матчах всіх турнірів за клуб із Бірмінгема.