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Коментар колумбійського форварда.

Джон Дуран висловився про гру в Саудівській Аравії.

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Учора нападник Ан-Насра зробив дубль у грі з Аль-Фейхою в 19-му турі чемпіонату Саудівської Аравії (3:0). Ця гра стала для колумбійця другою в новій команді.

"Відчуття, ніби я граю в режимі кар'єри у FIFA. Я святкую голи разом із Кріштіану Роналду!" — сказав 21-річний футболіст.

Раніше повідомлялося, що Дуран став другим найдорожчим новачком чемпіонату Саудівської Аравії.