Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 10 лютого 2025 року.
Динамо Київ — Есб'єрг, ФК Динамо Київ
10 лютого 2025, 19:12
Київське Динамо у черговому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах у Туреччині обіграло данський Есб'єрг (2:0).
У середині першого тайму Владислав Ванат замкнув переглянув Назара Волошина з правого флангу, а потім у середині другого тайму Максим Брагару відзначився класним ударом з лінії штрафного майданчика.
До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Есб'єрг:
Динамо Київ — Есб'єрг 2:0
Голи: Ванат, 25, Брагару, 68.
Динамо Київ: Нещерет (Ігнатенко, 76), Тимчик, Попов, Дячук (Біловар, 64), Вівчаренко (Дубінчак, 67), Михайленко (Бражко, 46), Рубчинський, Ярмоленко (Шапаренко, 67), Кабаєв (Брагару, 67), Волошин, Ванат (Герреро, 64).
Есб’єрг (стартовий склад): Гадегор, Буус, Скіппер, Троелсен, Монтано, Бурхан, Маден, Бек, Б’юр, Лаусен, Фрерікс.