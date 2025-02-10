Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 10 лютого 2025 року.

Київське Динамо у черговому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах у Туреччині обіграло данський Есб'єрг (2:0).

У середині першого тайму Владислав Ванат замкнув переглянув Назара Волошина з правого флангу, а потім у середині другого тайму Максим Брагару відзначився класним ударом з лінії штрафного майданчика.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Есб'єрг:

Динамо Київ — Есб'єрг 2:0

Голи: Ванат, 25, Брагару, 68.

Динамо Київ: Нещерет (Ігнатенко, 76), Тимчик, Попов, Дячук (Біловар, 64), Вівчаренко (Дубінчак, 67), Михайленко (Бражко, 46), Рубчинський, Ярмоленко (Шапаренко, 67), Кабаєв (Брагару, 67), Волошин, Ванат (Герреро, 64).

Есб’єрг (стартовий склад): Гадегор, Буус, Скіппер, Троелсен, Монтано, Бурхан, Маден, Бек, Б’юр, Лаусен, Фрерікс.