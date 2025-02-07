Іспанія

Португалець підтримав експартнера.

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду відреагував на закінчення футбольної кар'єри Марсело.

"Брате мій, яка неймовірна кар'єра! Ми стільки пережили разом, це були роки досягнень, перемог і незабутніх моментів. Ти більше, ніж просто одноклубник, ти — один на все життя. Дякую за все, друже. Бажаю тобі всього найкращого на новому етапі життя", — написав Кріштіану Роналду на своїй сторінці в Х.

Meu irmão, que carreira incrível! Vivemos muito juntos, foram anos de conquistas, vitórias e momentos inesquecíveis. Mais do que um companheiro de equipa, um companheiro para a minha vida. Obrigado por tudo, amigo. Desejo tudo de bom nesta nova etapa da vida. pic.twitter.com/8RJAQAfdNK — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 6, 2025

36-річний Марсело шість разів вигравав чемпіонат Іспанії, п'ять разів тріумфував у Лізі чемпіонів, перемагав у Суперкубку Іспанії, Суперкубку УЄФА та Кубку Іспанії.