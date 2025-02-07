Португалець підтримав експартнера.
Марсело і Роналду, Х Роналду
07 лютого 2025, 10:36
Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду відреагував на закінчення футбольної кар'єри Марсело.
"Брате мій, яка неймовірна кар'єра! Ми стільки пережили разом, це були роки досягнень, перемог і незабутніх моментів. Ти більше, ніж просто одноклубник, ти — один на все життя. Дякую за все, друже. Бажаю тобі всього найкращого на новому етапі життя", — написав Кріштіану Роналду на своїй сторінці в Х.
36-річний Марсело шість разів вигравав чемпіонат Іспанії, п'ять разів тріумфував у Лізі чемпіонів, перемагав у Суперкубку Іспанії, Суперкубку УЄФА та Кубку Іспанії.