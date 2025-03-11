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Матчі відбудуться у Польщі.

Відразу два українські арбітри обслуговуватимуть матчі відбірного циклу Євро-2025 (U-17) у групі А6, які пройдуть у Польщі. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Дмитро Кубряк буде головним арбітром на матчах Ісландія – Польща (19 березня) та Польща – Бельгія (25 березня). Одним із його помічників на лінії буде Олександр Корнійко.

Також Кубряк буде резервним арбітром на матчі Польща – Ірландія, який пройде 22 березня. Корнійко залишиться помічником на лінії, але вже під керівництвом Сета Галіа.

Нагадаємо, у відборі Євро-2025 також візьме участь збірна України, яка виступить у групі А1, де зіграє проти Хорватії, Італії та Словаччини.