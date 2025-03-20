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Аргентина втратила ще одного важливого гравця напередодні матчів відбору ЧС-2026.

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес не зможе допомогти збірній Аргентини у найближчих матчах відбору ЧС-2026. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

У 27-річного форварда м'язовий дискомфорт, через що тренерський штаб збірної вирішив не ризикувати здоров'ям футболіста і відпустив його до розташування "нерадзуррі".

Раніше через подібну травму збірна залишилася без форварда Інтер Маямі Ліонеля Мессі.

Нинішнього сезону Лаутаро провів 39 матчів, у яких забив 18 голів та віддав шість гольових передач.

Нагадаємо, у найближчих матчах Аргентина зіграє проти Уругваю (22 березня), а також Бразилії (26 березня).