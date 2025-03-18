Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Гравець розповів про причини рішення головного тренера.

Напередодні національна збірна Аргентини оголосила офіційну заявку на найближчі матчі відбору на чемпіонат світу-2026 проти Уругваю та Бразилії, в якій не знайшлося місця для зіркового капітана Ліонеля Мессі.

Невдовзі після появи цієї прикрої для "альбіселесте" новини гравець американського Інтер Маямі прокоментував свою відсутність серед обраних Ліонелем Скалоні виконавців.

"Мені шкода, що я пропускаю ці важливі ігри проти Уругваю та Бразилії.

Я дуже хотів зіграти, але через невелику травму мені потрібно трохи відпочити, тому я не зможу бути разом з іншими гравцями.

Натомість я буду підтримувати і вболівати за нашу команду вдома, як і будь-який інший уболівальник. Уперед, Аргентино!", — заявив аргентинський футболіст.

Нагадаємо, матчі Аргентини проти Уругваю та Бразилії у відборі на ЧС-2026 відбудуться 22 та 26 березня відповідно.