Сьогодні, 20 березня, збірна України U-16 стартує на міжнародному турнірі чотирьох націй, який приймає Румунія.

Першим суперником команди Олега Голодюка буде Польща, матч із якою розпочнеться о 15:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція мтчу Польща U-16 — Україна U-16:

Склад юнацької збірної України U-16

Воротарі: Дмитро Пожар (Динамо Київ), Денис Столяренко (Легія), Гліб Удовиченко (Атлетіко).

Захисники: Нікіта Царичанський (Динамо Київ), Максим Коваль, Михайло Гарбар (обидва — Шахтар), Богдан Левицький (Рух), Назарій Рудзей (без клубу), Ілля Яблонський (Спортінг), Тимофій Солодаренко (Вердер), Денис Пламінський (Гайдук).

Півзахисники: Назар Гурін (Динамо Київ), Станіслав Шукалович, Арсеній-Тимофій Трохим, Арсеній Сафонов (усі — Шахтар), Артем Рибак (Барселона), Єгор Кощій (Баєр), Адам Гурам (Гайдук).

Нападники: Артур Курячий, Кірілл Саричев (обидва — Шахтар), Артем Гапоненко (Порту), Максим Гололобов (Баєр).

Свої наступні матчі Україна проведе проти Румунії (22 березня) та Чорногорії (24 березня).