До вашої уваги трансляція матчу, який відбудеться 20 березня, розпочавшись о 15:00.
Гравці збірної України U-16, УАФ
20 березня 2025, 13:32
Сьогодні, 20 березня, збірна України U-16 стартує на міжнародному турнірі чотирьох націй, який приймає Румунія.
Першим суперником команди Олега Голодюка буде Польща, матч із якою розпочнеться о 15:00 за Києвом.
Онлайн-трансляція мтчу Польща U-16 — Україна U-16:
Склад юнацької збірної України U-16
Воротарі: Дмитро Пожар (Динамо Київ), Денис Столяренко (Легія), Гліб Удовиченко (Атлетіко).
Захисники: Нікіта Царичанський (Динамо Київ), Максим Коваль, Михайло Гарбар (обидва — Шахтар), Богдан Левицький (Рух), Назарій Рудзей (без клубу), Ілля Яблонський (Спортінг), Тимофій Солодаренко (Вердер), Денис Пламінський (Гайдук).
Півзахисники: Назар Гурін (Динамо Київ), Станіслав Шукалович, Арсеній-Тимофій Трохим, Арсеній Сафонов (усі — Шахтар), Артем Рибак (Барселона), Єгор Кощій (Баєр), Адам Гурам (Гайдук).
Нападники: Артур Курячий, Кірілл Саричев (обидва — Шахтар), Артем Гапоненко (Порту), Максим Гололобов (Баєр).
Свої наступні матчі Україна проведе проти Румунії (22 березня) та Чорногорії (24 березня).