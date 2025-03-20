Ліга націй

Матч розпочнеться о 21:45 за Києвом.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив заявку національної команди на перший матч плей-оф Ліги націй проти Бельгії.

З тих футболістів, які перебувають на зборах у розташуванні збірної, до заявки не потрапили захисник Шахтаря Валерій Бондар та нападник Роми Артем Довбик, який напередодні мав високу температуру.

Україна — Бельгія. . Напередодні

Заявка збірної України на матч проти Бельгії: 1. Андрій Лунін, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олексій Сич, 5. Олександр Сваток, 6. Іван Калюжний, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Георгій Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Владислав Ванат, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Єгор Ярмолюк, 19. Олексій Гуцуляк, 20. Єгор Назарина, 21. Олександр Назаренко, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Нагадаємо, матч Україна – Бельгія пройде сьогодні, 20 березня, о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.