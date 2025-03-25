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Прокуратура просила для функціонерів 20 місяців умовного терміну.

Швейцарський суд виніс виправдувальний вирок щодо колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні та екс-глави ФІФА Йозефа Блаттера. Про це повідомляє L'Équipe.

Нагадаємо, кримінальна справа стосувалася 2,3 мільйонів доларів, які у 2011 році Платіні отримав від ФІФА після згоди Блаттера як компенсацію за роботу у якості технічного консультанта.

Обох функціонерів звинувачували у шахрайстві та корупції, а тривале розслідування розпочалося ще у 2015 році.

У 2022 році суд першої інстанції виправдав Блаттера та Платіні, а сьогодні судді апеляційного суду знову не задовольнили клопотання прокуратури.

Додамо, що прокуратура просила для 89-річного Блаттера та 69-річного Платіні 20 місяців умовного терміну.

Раніше Платіні розкритикував Александера Чеферіна та Джанні Інфантіно, заявивши, що їх цікавлять лише гроші.