ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Черговий заклик залишити Іран без великого турніру.

Колишній президент ФІФА Зепп Блаттер вважає, що збірна Ірану не має бути допущена до участі у чемпіонаті світу.

"Іран має бути усунений від участі у чемпіонаті світу", – наводить слова Блаттера Reuters.

Зазначимо, що іранське керівництво поставляє зброю терористичній армії рф та порушує права людини у своїй країні, жорстоко розгонячи протести.

Нагадаємо, що ФІФА ігнорує заклики відсторонити Іран від чемпіонату світу та продовжує грати у популізм.