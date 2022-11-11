Черговий заклик залишити Іран без великого турніру.
Зепп Блаттер, getty images
11 листопада 2022, 18:59
Колишній президент ФІФА Зепп Блаттер вважає, що збірна Ірану не має бути допущена до участі у чемпіонаті світу.
"Іран має бути усунений від участі у чемпіонаті світу", – наводить слова Блаттера Reuters.
Зазначимо, що іранське керівництво поставляє зброю терористичній армії рф та порушує права людини у своїй країні, жорстоко розгонячи протести.
Нагадаємо, що ФІФА ігнорує заклики відсторонити Іран від чемпіонату світу та продовжує грати у популізм.