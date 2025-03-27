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Легенда французького футболу не забуває про своє коріння.

Колишній нападник туринського Ювентуса та збірної Франції Давід Трезеге хоче балотуватися на посаду президента аргентинського Рівер Плейт. Про це повідомляє L`Equipe.

За інформацією джерела, 47-річний француз аргентинського походження перебуває в пошуку нового виклику після того, як покинув посаду комерційного представника Ювентусу влітку 2021-го року.

Зазначається, що зараз Трезеге готує свою свою передвиборну програму. Самі вибори повинні відбутися в грудні 2025-го року.

Зазначимо, що Давід Трезеге виступав за Рівер Плейт в якості гравця клубу в період з січня 2012-го по липень 2013-го рр. У складі "мільйонерів" він провів 37 матчів, забив 17 голів та віддав 5 результативних передач.