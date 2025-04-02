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Володимир Пятенко розповів, як проходить підготовка національної команди.

Головний тренер жіночої збірної України Володимир Пятенко прокоментував підготовку своєї команди до матчу Ліги націй проти Чехії.

"Ввечері 27 березня вирушили на короткочасний збір до Польщі. У складі української делегації були 18 гравчинь, що виступають за вітчизняні клуби. Ще шість легіонерок повинні були приєднатися безпосередньо в Польковицях. Першою прибула Юлія Христюк з американського ФК Олд Домініон, а останніми — Інна Глущенко з французького Лілля та Ніколь Козлова із шотландського Глазго Сіті.

На жаль, ще перед від'їздом з'ясувалося, що через пошкодження нам не зможе допомогти Таміла Хімич, яку оперативно замінила Яна Малахова зі словенської Мури. А вже під час етапу підготовки в Польщі розташування збірної через сімейні обставини залишила Любов Шматко. Ми на неї розраховуємо вже в матчі-відповіді 8 квітня.

Що ж до власне тренувального процесу, то все йде за планом. Передігрове тренування заплановано на 3 квітня на міському стадіоні в Польковицях. Важливо, щоб обійшлося без травм.

Свого часу Юлыя Христюк була лідером молодіжної збірної, тому й не дивно, що заслужила на виклик до головної команди країни. Пригадується, що на турнірі в Туреччині вона навіть відзначила свій дебют забитим м'ячем. Потім Христюк почали переслідувати травми й довелося обходитися без неї. Оскільки зараз в Юлії із здоров'ям все гаразд, тому вона знову з нами і, сподіваюся, принесе користь.

Чешки намагаються діяти в гостроатакувальному стилі, узявши на озброєння схему 4-3-3. Кістяк збірної складають гравчині, що виступають за провідні місцеві команди — Спарту та Славію, але є й кілька легіонерок. У чешок дуже активні фланги, тому треба бути насторожі. На вістрі атаки — фізично міцна Андреа Сташкова з турецького Галатасарая, яка не тільки небезпечна в штрафному майданчику, але й уміло взаємодіє з партнерками.

Була можливість добре вивчити сильні сторони суперниць, їхні вразливі місця. Тепер головне, щоб мої підопічні продемонстрували свої найкращі якості. Тим паче, що турнірне становище змушує українок грати на перемогу", — наводить слова Пятенка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч Україна – Чехія відбудеться 4 квітня, о 19:00 за Києвом. У минулих матчах українки обіграли Албанію (2:1) та Хорватію (2:1).