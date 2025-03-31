Функціонер висловив свою думку щодо жіночого футболу.
Олександр Поворознюк, Фото ФК Інгулець
31 березня 2025, 16:30
Олександр Поворознюк, президент футбольного клубу Інгулець, заявив, що не планує створювати жіночу команду в Петровому.
"Наразі немає планів про створення жіночої команди. Чому? Не знаю, це не для мене. Я жіночий футбол не розумію, і не хочу намагатись в ньому розбиратись.
В жіночому футболі я нічого крім красивих дівчат не бачу. З красивими дівчатами треба щось інше робити", – сказав Поворознюк в інтерв'ю на власному YouTube-каналі.
Раніше Олександр Поворознюк прокоментував слова Олександра Козака, що він погрожував іншому гравцю команди, який хотів покинути петрівський клуб, тим, що "здасть його в ТЦК".