Україна

Функціонер висловив свою думку щодо жіночого футболу.

Олександр Поворознюк, президент футбольного клубу Інгулець, заявив, що не планує створювати жіночу команду в Петровому.

"Наразі немає планів про створення жіночої команди. Чому? Не знаю, це не для мене. Я жіночий футбол не розумію, і не хочу намагатись в ньому розбиратись.

В жіночому футболі я нічого крім красивих дівчат не бачу. З красивими дівчатами треба щось інше робити", – сказав Поворознюк в інтерв'ю на власному YouTube-каналі.

Раніше Олександр Поворознюк прокоментував слова Олександра Козака, що він погрожував іншому гравцю команди, який хотів покинути петрівський клуб, тим, що "здасть його в ТЦК".