Ліга націй

Ще одне досягнення для португальської зірки.

Збірна Португалії у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги націй обіграла Данію (5:2) у додатковому часі і вийшла у півфінал турніру.

У цьому поєдинку результативним ударом відзначився нападник Кріштіану Роналду.

За інформацією Instant Foot, Роналду став першим футболістом в історії, який зміг забивати голи за національну команду протягом 22 років поспіль.

У півфіналі Ліги націй Португалія зіграє проти Німеччини.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Португалія – Данія.