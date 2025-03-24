Ще одне досягнення для португальської зірки.
Кріштіану Роналду, Getty Images
24 березня 2025, 11:55
Збірна Португалії у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги націй обіграла Данію (5:2) у додатковому часі і вийшла у півфінал турніру.
У цьому поєдинку результативним ударом відзначився нападник Кріштіану Роналду.
За інформацією Instant Foot, Роналду став першим футболістом в історії, який зміг забивати голи за національну команду протягом 22 років поспіль.
У півфіналі Ліги націй Португалія зіграє проти Німеччини.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Португалія – Данія.