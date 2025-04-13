Інше

Американський клуб спробує заохотити гравця на трансфер завдяки зірковому складу.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне може продовжити кар'єру в США, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За даними джерела, керівництво Інтер Маямі серйозно зацікавлене в трансфері 33-річного бельгійського півзахисника. Американський клуб хоче підписати зірку Манчестер Сіті вже цього літа, коли його контракт із англійським грандом завершиться.

Водночас повідомляється, що перемовини між представниками футболіста та Інтер Маямі поки що не мають суттєвого прогресу.

На Де Брюйне також претендують клуби з Саудівської Аравії, що ускладнює завдання для американців. Утім, Майамі сподівається переконати хавбека приєднатися до зіркового проєкту, де вже виступають Ліонель Мессі, Серхіо Бускетс та Жорді Альба.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті визначився з двома головними кандидатами на заміну Кевіну Де Брюйне.