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Мессі вважає, що більша кількість іноземних гравців могла б ще більше посилити МЛС.

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі висловив свою думку про вплив іноземних гравців на розвиток американської футбольної ліги.

"Це дуже фізична ліга. Можливо, хтось цього не помічає, але тут дуже багато бігають. Цього року ми зміцнились, додавши декілька іноземних гравців. Загалом, легіонери роблять МЛС сильніше. На мою думку, якби ліга дозволила підписувати більшу кількість іноземних гравців, то це принесло б ще більше користі", – поділився Мессі в інтерв'ю для Simplemente Futbol.

Зараз разом з Мессі в складі Інтер Маямі виступають також ексфутболісти Барселони Жорді Альба, Луїс Суарес та Серхіо Бускетс.