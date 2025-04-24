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Черговий претендент на нігерійця.

Саудівський Аль-Хіляль долучився до боротьби за нападника італійського Наполі Віктора Осімгена, який наразі виступає за Галатасарай на правах оренди. Про це повідомляє Goal.com.

За інформацією джерела, після отриманої відмови від нападника Ліверпуля Мохамеда Салаха, саудівський клуб зробив своєю головною метою на літо 26-річного нігерійського форварда.

Зазначається, що Осімген відкритий до переговорів з керівництвом Аль-Хіляля. Представник саудівської Про-ліги хоче оформити трансфер гравця до початку Клубного чемпіонату світу.

Зазначимо, що "клаусула" нігерійця в Наполі складає 75 млн. євро.

Цього сезону Віктор Осімген відіграв за Галатасарай 35 матчів, забив 30 голів та віддав 7 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Осімген погодив контракт з Манчестер Юнайтед.