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Став відомий можливий новий клуб для французького хавбека.

Колишній півзахисник збірної Франції Поль Погба може продовжити кар'єру в американській лізі МЛС. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, у послугах 32-річного француза зацікавлений Ді Сі Юнайтед, який мав пріоритетне право серед інших команд чемпіонату та вже розпочав переговори з футболістом.

Нагадаємо, Погба відбував дискваліфікацію за допінг і зараз перебуває у статусі вільного агента. Його останній офіційний матч датований вереснем 2023 року.

Після десяти турів Ді Сі Юнайтед посідає 13 місце у Східній конференції МЛС.