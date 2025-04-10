Інше

Француз намагається повернутися до великого футболу.

Французький півзахисник Поль Погба висловися про свою дискваліфікацію за вживання заборонених речовин. Його слова наводить GQ.

"Якби я отримав чотири роки дискваліфікації, я б перестав грати у футбол. Я не хотів говорити про це публічно, але я так думав.

Я брав м'яч і грав у футбол сам з собою на вулиці. Я обходився тим, що у мене було. Але я не хотів залишатися в Турині. Вранці я відвозив дітей до школи, а вона була прямо поруч із тренувальним майданчиком, мені було боляче дивитися на це.

Я не зрозумів чому дали чотири роки. Чому?! Вони дали мені максимальний термін, а це означає, що насправді вони не слухали нічого з того, що я їм говорив.

Все, що зі мною сталося, змінило мене. Я побачив, що таке реальне життя. Це було схоже на повне очищення. Я раптово став старшим на десять років", — сказав Погба.

Раніше повідомлялося, що Погба відбув дискваліфікацію та повернувся до пошуків клубу.