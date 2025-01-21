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Фахівець розглядається як заміна Тедеско.

Королівська бельгійська футбольна асоціація розглядає можливість призначення іспанця Хулена Лопетегі на посаду головного тренера національної збірної після звільнення Доменіко Тедеско, повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

За даними джерела, з 58-річним фахівцем уже проводяться перемовини.

Серед інших претендентів на цю посаду — Тьєррі Анрі, Руді Гарсія, Ерік тен Гаг та Марк ван Боммел.

Після відставки з Вест Гема у січні 2025 року Лопетегі залишається без роботи. До цього він тренував збірну Іспанії, Реал та Севілью, з якою здобув Лігу Європи у сезоні-2019/20.

Нагадаємо, Бельгія є суперником України у матчах Ліги націй. Матчі з Україною відбудуться 20 та 23 березня.