Фахівець розглядається як заміна Тедеско.
Хулен Лопетегі, Getty Images
21 січня 2025, 07:45
Королівська бельгійська футбольна асоціація розглядає можливість призначення іспанця Хулена Лопетегі на посаду головного тренера національної збірної після звільнення Доменіко Тедеско, повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.
За даними джерела, з 58-річним фахівцем уже проводяться перемовини.
Серед інших претендентів на цю посаду — Тьєррі Анрі, Руді Гарсія, Ерік тен Гаг та Марк ван Боммел.
Після відставки з Вест Гема у січні 2025 року Лопетегі залишається без роботи. До цього він тренував збірну Іспанії, Реал та Севілью, з якою здобув Лігу Європи у сезоні-2019/20.
Нагадаємо, Бельгія є суперником України у матчах Ліги націй. Матчі з Україною відбудуться 20 та 23 березня.