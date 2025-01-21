Королівська бельгійська футбольна асоціація розглядає можливість призначення іспанця Хулена Лопетегі на посаду головного тренера національної збірної після звільнення Доменіко Тедеско, повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

За даними джерела, з 58-річним фахівцем уже проводяться перемовини.

Серед інших претендентів на цю посаду — Тьєррі Анрі, Руді Гарсія, Ерік тен Гаг та Марк ван Боммел.

Після відставки з Вест Гема у січні 2025 року Лопетегі залишається без роботи. До цього він тренував збірну Іспанії, Реал та Севілью, з якою здобув Лігу Європи у сезоні-2019/20.

Нагадаємо, Бельгія є суперником України у матчах Ліги націй. Матчі з Україною відбудуться 20 та 23 березня.