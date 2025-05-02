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Контракт іспанського фахівця розрахований до 2027 року.

Колишній головний тренер мадридського Реалу Хулен Лопетегі очолив збірну Катару. Про це повідомляє прес-служба Футбольної асоціації Катару.

Угода з 58-річним іспанцем розрахована до літа 2027 року. На своєму новому місці Хулен змінив Луїса Гарсію.

До цього Лопетегі очолював Вест Гем, звідки був звільнений у січні цього року.

Найближчий матч Катар проведе проти Ірану (5 червня), після чого зустрінеться з Узбекистаном (10 червня). Обидва матчі пройдуть у рамках відбору ЧС-2026.