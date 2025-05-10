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Шотландська команда продовжує пошуки нового фахівця.

Англійський фахівець Стівен Джеррард може вдруге очолити шотландський Рейнджерс. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, керівництво шотландського клубу має довгий список можливих кандидатів на вакантне місце після відходу Філіпа Клемана, після якого команду тимчасово очолив Баррі Фергюсон.

Крім Джеррарда на посаду розглядаються такі тренери, як Гарі О'Ніл, Роб Едвардс та Рассел Мартін.

Нагадаємо, Стівен очолював шотландський клуб з 2018 по 2021 рік і за цей час двічі ставав чемпіоном країни та досягав фіналу Ліги Європи. Після цього він тренував Астон Віллу та Аль-Іттіфак.

За три тури до кінця сезону Рейнджерс посідає друге місце у чемпіонаті Шотландії, програвши боротьбу за чемпіонство Селтіку, у якого на 17 очок більше.