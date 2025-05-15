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Нова угода розрахована до кінця 2027 року.

Інтер Маямі на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з захисником Хорді Альбою.

Нова угода з 36-річним іспанцем розрахована до кінця 2027 року.

"Я радий продовжити свій контракт, бо маю бажання продовжувати змагатися, а також через те, як я почуваюся в клубі, завдяки прихильності, яку отримую від уболівальників на кожному матчі.

Мені було дуже комфортно протягом останніх двох років у клубі, і я відчуваю велику любов усіх уболівальників. У нас є бажання продовжувати змагатися, продовжувати перемагати і, сподіваюся, виграти якомога більше титулів", — сказав Альба.

Нагадаємо, Альба виступає за клуб з МЛС з літа 2023 року. У нинішньому сезоні Альба провів 17 матчів, у яких забив один гол та віддав три асисти.

Після 12 матчів Інтер набрав 22 очки та посідає п'яте місце у турнірній таблиці Східної конференції МЛС.