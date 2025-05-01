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Аргентинець залишився без шансів на трофей, як і Кріштіану Роналду напередодні.

Сьогодні вночі відбувся матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ, в якому Інтер Маямі поступився Ванкуверу з рахунком 1:3.

Рахунок у матчі було відкрито на дев'ятій хвилині зусиллями Хорді Альби, якому асистував Луїс Суарес.

Однак на початку другого тайму клуб МЛС двічі пропустив за дві хвилини – авторами голів стали Браян Вайт та Педро, а остаточну крапку у матчі поставив Себастьян Берхальтер.

Таким чином, Ванкувер впевнено обіграв Інтер із рахунком 5:1 за сумою двох матчів та вийшов у фінал турніру, залишивши Ліонеля Мессі та компанію без шансів на трофей.

У фіналі Кубка чемпіонів КОНКАКАФ Ванкувер зіграє проти переможця пари Крус Асуль – Тігрес. Їх матч пройде сьогодні вночі, 2 травня, о 5:00. У першій грі була нічия – 1:1.

Також додамо, що напередодні, 30 квітня, із півфіналу Азіатської Ліги чемпіонів вилетів Ан-Наср, у якому виступає давній суперник Мессі – Кріштіану Роналду.