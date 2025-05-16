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Українець допоміг клубу гарантувати третє місце в чемпіонаті Шотландії.

Український форвард Микола Кухаревич став одним із головних героїв 37-го туру шотландської Прем’єр-ліги, забивши важливий гол у матчі проти Сент-Міррена, який завершився з рахунком 2:2. Його результативний удар дозволив Гіберніану достроково посісти третє місце у турнірній таблиці та гарантувати собі участь у кваліфікації Ліги Європи на наступний сезон.

Після матчу футболіст поділився емоціями в Instagram:

"Дуже радий, що допоміг команді забезпечити третє місце. Це був важкий шлях, але ми боролися разом до кінця. Величезне спасибі нашим приголомшливим вболівальникам за підтримку протягом всього сезону. Побачимося вдома в суботу".

Кухаревич виступає за Гіберніан на правах оренди з валлійського Свонсі.