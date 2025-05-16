Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Матчі відбудуться 6 та 11 червня.

Прес-служба збірної Аргентини опублікувала попередню заявку на майбутні матчі відбору ЧС-2026.

До списку команди Ліонеля Скалоні потрапили 28 футболістів.

Воротарі: Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Херонімо Рульї (Марсель), Вальтер Бенітес (ПСВ).

Захисники: Науель Моліна (Атлетіко), Хуан Фойт (Вільярреал), Крістіан Ромеро (Тоттенгем), Леонардо Балерді (Марсель), Ніколас Отаменді (Бенфіка), Факундо Медіна (Ланс), Ніколас Тальяфіко (Ліон), Валентін Барко (Страсбур).

Півзахисники: Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль), Леандро Паредес (Рома), Ніколас Домінгес (Ноттінгем Форест), Ексекіель Паласіос (Баєр), Родріго де Пауль (Атлетіко), Тьяго Альмада (Ліон), Джованні Ло Чельсо (Бетіс), Енцо Фернандес (Челсі), Ніко Пас (Комо).

Нападники: Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Хуліан Альварес (Атлетіко), Лаутаро Мартінес (Інтер), Валентiн Кастельянос (Лаціо), Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед), Ніколас Гонсалес (Ювентус), Джуліано Сімеоне (Атлетіко), Анхель Корреа (Атлетіко).

Нагадаємо, у найближчих матчах Аргентина зіграє проти Чилі та Колумбії. Матчі пройдуть 6 та 11 червня відповідно.

Після 14 турів Аргентина вже забезпечила собі місце на мундіалі 2026, посівши перше місце в групі, випереджаючи Еквадор на вісім очок.