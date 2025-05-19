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Зірковий нападник закликає звернути увагу на якість арбітражу в МЛС після спірного епізоду, що призвів до гола суперника.

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі висловив розчарування після поразки своєї команди від Орландо Сіті з рахунком 0:3 у матчі регулярного чемпіонату МЛС. За словами аргентинця, результат не відображає реальної картини гри, а ключовий момент матчу був затьмарений помилкою арбітра.

"Думаю, ми провели чудовий перший тайм. Ми атакували, створювали моменти, вони оборонялися та вибивали м'яч. А потім стався дивний епізод, і вони забили гол: один з їхніх гравців віддав пас воротарю, а арбітр сказав мені, що не знає правила, що йому це не здається правильним, що він цього не розуміє. Воротар ввів м'яч у гру, і вони забили.

Я вважаю, що настав час поговорити про рівень арбітрів в МЛС. Правда в тому, що програвати ще один матч – це боляче. Ми йшли серією негативних результатів, але ми повинні продовжувати працювати та думати про майбутнє. У нас залишилося три-чотири матчі, щоб завершити місяць якнайкраще перед початком Клубного чемпіонату світу, - цитує Мессі ТМW.

Наразі Інтер Маямі посідає шосте місце у Східній конференції МЛС.

Раніше повідомлялось, що Ді Марія може возз'єднатися з Мессі в Інтер Маямі.