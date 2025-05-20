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Кріштіану Роналду — лише четвертий, попереду нього Пеле та Марадона.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) оприлюднила рейтинг 10 найкращих футболістів в історії, і його очолив аргентинець Ліонель Мессі. Володар восьми Золотих м’ячів та чемпіон світу 2022 року став беззаперечним лідером списку.

Його головний суперник у сучасному футболі Кріштіану Роналду опинився на четвертій позиції, поступившись двом легендам минулого — Пеле та Дієго Марадоні, які посіли друге і третє місця відповідно.

П’яту сходинку рейтингу зайняв голландський віртуоз Йохан Кройфф. У топ-10 також увійшли Роналдо, Зінедін Зідан, Франц Бекенбауер, Альфредо Ді Стефано та Роналдінью. Цікаво, що Зідан став єдиним класичним півзахисником у списку, а Бекенбауер — єдиним представником оборони.

Серед національностей найбільше представлені Аргентина та Бразилія — по три гравці. Аргентинський слід утворюють Мессі, Марадона та Ді Стефано, хоча останній також мав іспанське громадянство. Від Бразилії в топ-10 увійшли Пеле, Роналдо та Роналдінью.

Раніше Мессі розкритикував суддівство після поразки Інтер Маямі від Орландо.