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Португалець відзначився на останніх секундах матчу, хоча раніше не реалізував пенальті.

Кріштіану Роналду продовжує дивувати футбольний світ — 40-річний форвард Ан-Насра забив свій 935-й гол у професійній кар'єрі у матчі 33-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Халіджа (2:0).

Рахунок у поєдинку відкрив Джон Дуран на 75-й хвилині, а Роналду встановив фінальний результат на 90+7-й хвилині, реалізувавши пенальті. Щоправда, на 65-й хвилині він не забив перший 11-метровий удар.

У сезоні-2024/25 португалець провів уже 40 матчів у всіх турнірах, в яких забив 34 голи та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що Роналду зацікавив ще одного учасника Клубного чемпіонату світу.