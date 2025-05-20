Іспанія

Обидва футболісти продовжують відновлення після травм.

Відразу два захисники мадридського Реалу Дані Карвахаль та Едер Мілітао можуть встигнути відновитися до старту Клубного чемпіонату світу-2025. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, обидва футболісти добре прогресують у своїх відновленнях і незабаром можуть повернутися на поле.

Нагадаємо, Карвахаль не грає з жовтня минулого року після розриву хрестів, а Мілітао мав проблеми з коліном з листопада.

Нинішнього сезону Дані провів 11 матчів, а Едер — 17 зустрічей. На рахунку обох по одному голу та одному асисту.

Додамо, що оновлений Клубний чемпіонат світу пройде з 15 червня до 13 липня. Турнір пройде у США.