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Попереду лише дві легенди.

Сьогодні вночі Інтер Маямі в гостях поділив очки з Філадельфією у матчі регулярного чемпіонату МЛС. Матч закінчився із рахунком 3:3.

У цьому матчі черговим голом зі штрафного удару відзначився нападник Інтера Ліонель Мессі.

За інформацією Opta, для 37-річного аргентинця це був 67 забитий м'яч зі штрафного удару і за цим показником він вийшов на третє місце за всю історію футболу.

Попереду Мессі лише дві легенди – колишній форвард збірної Бразилії Пеле – 70 та екс-півзахисник Ліона Жуніньо – 77.

Також додамо, що на рахунку португальської зірки Кріштіану Роналду – 64 голи зі штрафних.

Цього сезону Мессі провів 18 матчів, у яких забив 11 голів та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Мессі визнаний найкращим футболістом в історії за версією IFFHS.