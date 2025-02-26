За кількістю гольових передач у дуеті лідирує уругваєць.
Луїс Суарес і Ліонель Мессі, Getty Images
26 лютого 2025, 17:56
Центральний нападник Луїс Суарес відзначився асистом на правого вінгера Ліонеля Мессі й голом у поєдинку 1/16 фіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ за Інтер Маямі.
Інтер Маямі — Спортінг Канзас-Сіті 3:1 Відео голів та огляд матчу 26.02.2025
Результативні дії 38-річного уругвайця та 37-річного аргентинця допомогли "чаплям" вийти до наступного раунду турніру. В 1/8 фіналу суперником колективу Хав'єра Маскерано буде ямайський Кавальєр.
За даними OptaJack, Суарес і Мессі досягли позначки в 100 асистів один одному в усіх турнірах. Луїс здійснив 55 гольових передач, тоді як Ліонель — 45.
Раніше повідомлялося, що зірки Інтер Маямі отримали штрафи за неспортивну поведінку під час матчу МЛС проти Нью-Йорк Сіті.