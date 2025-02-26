Северная Америка

За кількістю гольових передач у дуеті лідирує уругваєць.

Центральний нападник Луїс Суарес відзначився асистом на правого вінгера Ліонеля Мессі й голом у поєдинку 1/16 фіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ за Інтер Маямі.

Інтер Маямі — Спортінг Канзас-Сіті 3:1 Відео голів та огляд матчу 26.02.2025

Результативні дії 38-річного уругвайця та 37-річного аргентинця допомогли "чаплям" вийти до наступного раунду турніру. В 1/8 фіналу суперником колективу Хав'єра Маскерано буде ямайський Кавальєр.

За даними OptaJack, Суарес і Мессі досягли позначки в 100 асистів один одному в усіх турнірах. Луїс здійснив 55 гольових передач, тоді як Ліонель — 45.

Раніше повідомлялося, що зірки Інтер Маямі отримали штрафи за неспортивну поведінку під час матчу МЛС проти Нью-Йорк Сіті.