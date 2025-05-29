Спортивний портал Goal представив символічну збірну найкращих футболістів сезону-2024/25 у європейських лігах, до якої увійшли 11 гравців, які найбільше вплинули на гру своїх клубів. Беззаперечну перевагу у списку мають представники Парі Сен-Жермен та Барселони.

Воротар: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ);

Захисники: Ашраф Хакімі (ПСЖ), Габріел Магальяєс (Арсенал), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Нуну Мендеш (ПСЖ);

Півзахисники: Жоау Невеш, Вітінья (обидва – ПСЖ), Педрі (Барселона);

Нападники: Ламін Ямал (Барселона), Усман Дембеле (ПСЖ), Рафінья Діас (Барселона).

Нагадаємо, Мбаппе — найкращий трансфер сезону в Європі за версією Goal.